В начале февраля в издательстве «Медузы» выходит книга Димы Зицера «Любовь в условиях турбулентности».

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Дима Зицер — педагог, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» и ведущий программы «Любить нельзя воспитывать» (до конца февраля 2022 года она выходила на радио «Маяк», теперь — на ютьюбе). После начала полномасштабной войны в Украине он уехал из России.

В книге «Любовь в условиях турбулентности» Зицер анализирует проблемы, которые встают перед современными родителями в последние несколько лет. Это война — в Украине и в Израиле, репрессии — в России и Беларуси, давление пропаганды, бегство из родной страны и адаптация к жизни в чужой, невозможность планировать будущее.

С начала войны Дима Зицер находится в постоянном контакте с семьями по всему миру: в России, Украине, Беларуси и Израиле, в США и странах Евросоюза. Именно на основе диалога с ними и построена книга «Любовь в условиях турбулентности». В ней Зицер не предлагает готовых решений, но показывает, как их искать. Помогает ему в этом независимая белорусская журналистка, главный редактор проекта Media IQ Надежда Белахвостик.

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Подробнее о книжном издательстве «Медузы»

В 2024 году мы начали выпускать художественную литературу — и не можем остановиться Вот четыре книги издательства «Медузы», которые мы сами прочли с удовольствием и теперь советуем вам

Дима Зицер — педагог, автор книг «Свобода от воспитания», «Практическая педагогика. Азбука НО», «О бессмысленности воспитания подростков», «(НЕ)зачем идти в школу», «Любить нельзя воспитывать».

В июле 2024 года в отношении Зицера возбудили уголовное дело по статье о «фейках» об армии. МВД также объявило педагога в розыск.