На педагога Диму Зицера завели уголовное дело о «фейках» про армию. Его объявили в розыск

В Петербурге в отношении педагога и просветителя Димы Зицера возбудили уголовное дело по статье о «фейках» об армии, сообщает петербургское издание Mr7.ru.

10 июля Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение о заочном аресте Зицера, следует из карточки дела на сайте суда. Педагога, который не живет в России, обвинили в распространении «фейков» об армии по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Что стало поводом для дела, пока неизвестно. В апреле прокремлевский телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщал, что активисты из организации «Отцы России» написали донос на Зицера в Генпрокуратуру РФ. Они потребовали проверить педагога «из-за признаний в донатах противнику».

Зицер узнал об уголовном деле от журналиста Mr7.ru. Официально о следственных действиях ему не сообщали. С назначенным ему адвокатом он также не знаком.

«Есть важный нюанс в происходящем: я не гражданин России и никогда им не был. И в карточке суда не указано мое отчество как раз потому, что его нет в моем паспорте. То есть теперь по этой статье можно будет пересажать еще и половину Европы?» — сказал Зицер в разговоре с Mr7.ru.

МВД также объявило педагога в розыск. «Медиазона» нашла его карточку в базе ведомства.

Дима Зицер — известный педагог, писатель и просветитель в сфере образования, а также основатель института неформального образования и школы «Апельсин». Он жил и работал в Петербурге, но после начала полномасштабной войны в Украине Зицер уехал из России.

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