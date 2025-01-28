Глава европейской дипломатии предложила запретить поставки PlayStation и Xbox в Россию

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что в новый пакет санкций против России войдет запрет на продажу игровых приставок, поскольку с их помощью можно управлять беспилотниками, пишет Financial Times.

По словам Каллас, речь идет о приставках PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. «Мы действительно изучаем все типы вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют дронами», — сказала Каллас журналистам.

FT напоминает, три крупнейших производителя игровых консолей — Microsoft, Nintendo и Sony — прекратили продажи в России в начале марта 2022 года. Издание отмечает, что запрет ЕС коснется европейских продавцов, которые отправляют консоли в Россию, включая продавцов подержанных товаров.

В Nintendo, Sony и Microsoft не ответили на запросы о комментариях.

Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи отмечает, что в Евросоюзе нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли, а поставляемые в Россию приставки не проходят транзитом через ЕС. По его словам, заявление Брюсселя о запрете поставок «либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией».

После введения санкций, ограничивающих доступ к военным и электронным деталям, в России, по данным западных и украинских разведок, начали использовать в производстве оружия полупроводники из холодильников и других бытовых приборов. Журналисты независимых изданий неоднократно рассказывали, какие схемы использует Россия, чтобы закупать иностранные комплектующие для оборонной промышленности в обход санкций.

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