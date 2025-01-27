Следственный комитет РФ объявил в розыск Моргенштерна. Рэпера обвиняют в нарушении закона об «иноагентах»

Обновление. Следственный комитет подтвердил, что Алишер Моргенштерн объявлен в федеральный розыск. В заявлении СК сказано, что на имущество рэпера наложен арест.

Рэпер Алишер Моргенштерн объявлен в розыск Следственным комитетом РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — заявили источники агентства.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг ТАСС эту информацию, заявив агентству, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного.

«Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — сказал Жорин, отказавшись от дальнейших комментариев.

Моргенштерн был объявилен «иноагентом» в мае 2022 года. С тех пор суды как минимум четыре раза назначали ему штраф за отсутствие «иноагентской» маркировки (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Согласно законодательству, после двух административных правонарушений, совершенных «иноагентом» в течение года, может быть возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2024 года стало известно, что Моргенштерн стал фигурантом дела в неисполнении обязанностей «иноагента». В рамках этого дела на имущество рэпера в России был наложен арест.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о неисполнении обязанностей «иноагента», предполагает лишение свободы на срок до двух лет.