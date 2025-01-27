Математика и блогера Михаила Вербицкого объявили в розыск. Он внесен в РФ в список «террористов и экстремистов»

МВД России объявило в розыск математика Михаила Вербицкого. Соответствующую информацию «Медиазона» обнаружила в базе данных МВД.

В карточке Вербицкого указано, что он разыскивается в рамках уголовного дела, но традиционно не уточняется какого.

10 января Вербицкий был внесен в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга со звездочкой у его имени. Такая маркировка означает, что дело в отношении фигуранта списка возбуждено по статье УК, связанной с терроризмом.

В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на источники писало, что Вербицкий стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).

Вербицкий находится за пределами России. В 2023 году он рассказывал «Холоду», что живет в Рио-де-Жанейро и преподает в бразильском Институте чистой и прикладной математики (IMPA).

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Также Вербицкий известен как блогер tiphareth и создатель платформы lj.rossia, аналогичной «Живому журналу».

В 2014 году Вербицкий проходил свидетелем по уголовному делу публициста Бориса Стомахина, которого обвиняли в возбуждении религиозной ненависти, призывах к экстремизму и оправдании терроризма. «Было ясно, что меня потянут следующим», — говорил он «Холоду» в 2023 году, объясняя, почему решил покинуть Россию.

В конце 1990-х и в начале 2000-х Вербицкий позиционировал себя сторонником «русского мира» и Национал-большевистской партии. В интервью «Холоду» 2023 года он говорил, что «перестал быть имперцем» в начале 2000-х, но глобально свои политические взгляды не изменил.