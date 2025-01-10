Математика и блогера Михаила Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

В перечне Вербицкий указан со звездочкой — это означает возбужденное против него дело по террористической статье. В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на источники писало, что Вербицкий стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Что стало причиной возбуждения дела — неизвестно.

Вербицкий в интервью «Холоду» рассказывал, что уехал из России еще в 2015 году и живет в Рио-де-Жанейро, где занимает профессорскую позицию в Национальном институте математики.

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Также Вербицкий известен как блогер и создатель «Тифаретника» — платформы, аналогичной «Живому журналу».

В 2014 году Вербицкий проходил свидетелем по уголовному делу публициста Бориса Стомахина, которого обвиняли в возбуждении религиозной ненависти, призывах к экстремизму и оправдании терроризма. «Было ясно, что меня потянут следующим», — говорил он «Холоду», объясняя свой отъезд.

Сам Вербицкий в блогах описывал себя как «коммунист», «анархист» и «сатанист»; в конце 1990-х и в начале 2000-х он был сторонником «русского мира» и Национал-большевистской партии. В интервью «Холоду» 2023 года он говорил, что «перестал быть имперцем» в начале 2000-х, но глобально свои политические взгляды не изменил.