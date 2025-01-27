Фильм «Мастер и Маргарита» выиграл шесть наград премии кинокритиков «Белый слон». Лучшим сериалом признан «Преступление и наказание»

Картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова названа лучшим игровым полнометражным 2024 года по версии российской национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон».

В общей сложности «Мастер и Маргарита» выиграла шесть наград премии, в том числе за лучший сценарий (Михаил Локшин и Роман Кантор), лучшую работу художника (Денис Лищенко), лучшую музыку (Анна Друбич), лучшую роль второго плана (Аугуст Диль). Кроме того, картина разделила награду в номинации «Событие года» вместе с российской частью актерского состава фильма «Анора» Шона Бейкера — Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой, Алексеем Серебряковым и Марком Эйдельштейном. «Мастер и Маргарита» была лидером по числу номинаций на премию «Белый слон» 2024 года. Картина была представлена в 14 категориях.

Лучшим сериалом 2024 года жюри премии признало «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева, лучшим анимационным фильмом — «Папины письма» Алексея Евстигнеева. В категории «Лучший короткометражный фильм» выиграл «Такой именно день» Клавдии Коршуновой, а в категории «Лучший документальный фильм» — «#подногами» Алексея Федорченко.

Картина «Снег в моем дворе» победила в трех номинациях: за лучшую режиссуру (Бакур Бакурадзе), лучшую операторскую работу (Алишер Хамидходжаев) и лучший звук (Игорь Гоцманов).

Александр Робак награжден призом за лучшую мужскую роль в картине «Вечная зима», Алина Ходжеванова получила награду лучшей актрисе за роль в фильме «Филателия». Самал Еслямова отмечена за лучшую женскую роль второго плана («Папа умер в субботу»).

В номинации лучшего полнометражного игрового дебюта победил фильм «Папа умер в субботу» (режиссер Зака Абдрахманова). Премия «Голос» (приз кинокритиков до 35 лет) досталась картине «Пепел и доломит» (режиссер Тома Селиванова).

В голосовании на премии «Белый слон» принимали участие более 90 российских киноведов, кинокритиков и киножурналистов разных поколений.

Премия «Белый слон» основана в 1998 году под эгидой Гильдии киноведов и кинокритиков России. В 2021 году премия получила независимый статус, когда Союз кинематографистов вышел из числа ее учредителей из-за присуждения награды политику Алексею Навальному.

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