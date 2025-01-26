В Беларуси закрылись избирательные участки. По экзит-полам у Лукашенко 87,6%

В Беларуси закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента. Данные первых экзит-полов показывают, что у Александра Лукашенко 87,6% голосов, пишет БелТА.

Вариант «против всех», по данным экзит-полов, набрал 5,1% голосов опрошенных избирателей. У остальных кандидатов, участвовавших в выборах, результаты следующие:

Сергей Сыранков — 2,7%

Олег Гайдукевич —1,8%;

Анна Канопацкая — 1,6%;

Александр Хижняк — 1,2%.

В ЦИК утверждают, что за выборами наблюдали 486 иностранных наблюдателей из 52 стран мира и 44361 национальный наблюдатель.

В Евросоюзе президентские выборы в Беларуси назвали «фиктивными и не являющимися ни свободными, ни справедливыми».

Александр Лукашенко в этом году избирается в седьмой раз подряд. Помимо него, в бюллетенях для голосования еще четыре кандидата — первый секретарь Коммунистической партии Сергей Сыранков, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предпринимательница Анна Канопацкая и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорила, что ни белорусы, ни международное сообщество результаты так называемых выборов не признают.

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