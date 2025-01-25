Reuters: ХАМАС завербовал до 15 тысяч новых членов за время войны с Израилем

Террористическая группировка ХАМАС завербовала от 10 до 15 тысяч новых членов с начала войны с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе США, знакомые с данными американской разведки.

По информации разведки, за время войны Израиля и ХАМАС было убито «примерно такое же» число боевиков.

Собеседники агентства отметили, что несмотря на такое количество завербованных, многие из них «молоды и неподготовлены».

14 января Энтони Блинкен, занимавший должность Госсекретаря США, заявил, что по данным Вашингтона, ХАМАС завербовал почти столько же бойцов, сколько потерял за время войны. Он не назвал конкретных цифр, но Израиль оценивает общие число погибших боевиков в секторе Газа в 20 тысяч человек.

Посол Израиля в ООН Дани Данон также заявил, что ХАМАС вербует молодых людей, но, по его мнению, новобранцев нельзя считать террористами. «Даже если они вербуют молодежь, у них нет ни оружия, ни тренировочных баз. Так что, по сути, да, вы можете настроить эту молодежь против Израиля, но они не смогут стать террористами, потому что вы не сможете снабдить их оружием или ракетами», — сказал он.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек. Еще около 1200 мирных жителей были убиты террористами. В ответ Армия обороны Израиля начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января 2025 года. За это время ХАМАС передал Израилю семерых заложников, находившихся в плену с 7 октября 2023 года. Всего в течение шести недель должны быть освобождены 33 заложника из 97. За каждого гражданского заложника Израиль освободит тюрем по 30 палестинцев, за каждого военного — по 50.

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