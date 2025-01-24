Один из лидеров ДШРГ «Русич» Воислав Торден заявил в суде, что приехал в Донбасс, чтобы «оказать гуманитарную помощь местным жителям». В Финляндии и Украине его обвиняют в военных преступлениях 

23 января в уездном суде Хельсинки прошло заседание по делу российского неонациста и одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский), которого обвиняют в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года, передает Yle.

В ходе заседания, как пишет издание, суд заслушал самого Тордена. Он отвечал на вопросы с помощью переводчика и адвоката. На вопрос о том, зачем военный уехал из Норвегии в Украину в 2014 году, он ответил, что поехал в Луганск «по гуманитарным причинам» и якобы хотел помочь местным жителям. Торден также рассказал, что по приезде в Луганск в 2014 году прошел только курс по оказанию первой медицинской помощи, никакой боевой подготовки у него, по его словам, не было.

Воиславу Тордену, в частности, вменяют участие в расстреле 22 украинских военных и ранении еще четверых в сентябре 2014 года. В суде россиянин заявил, что «никакого расстрела не было». По его словам, в момент, когда было совершено преступление, в котором его обвиняют, Торден якобы находился на блокпосте группировки «Зоря» вместе с неким журналистом, приехавшим брать интервью у местных жителей. В какой-то момент Торден, по его словам, услышал громкий взрыв, после чего он обернулся и увидел «море огня».

Торден также утверждает, что ДШРГ «Русич» якобы действовала самостоятельно и не входила в состав Вооруженных сил РФ. Он также отрицает, что идеологией группировки был неонацизм — по словам Тордена, участники группы придерживались идеологии «панславянизма». При этом он отрицает, что у него были полномочия командовать ДШРГ.

Адвокат Воислава Тордена в рамках заседания также попросил своего подзащитного прокомментировать видео ДШРГ «Русич», на котором тот говорит: «никакой пощады не будет» и «пленных не берем». Торден заявил, что повторил для видео то, что ему сказал командир, а сам он считает, что к раненым военнопленным «или врагам» стоит относиться с уважением. Комментируя изображение, на котором он позирует рядом с телом убитого украинского солдата, Торден сказал, что фото «обработали в фотошопе в пропагандистских целях».

Воислава Тордена задержали в Финляндии в августе 2023 года за нарушение миграционного законодательства. Украина, где Тордена обвиняют в военных преступлениях, добивалась его экстрадиции — но Верховный суд Финляндии отклонил запрос Киева из-за условий содержания заключенных в украинских колониях. После этого власти Финляндии начали в отношении Тордена свое расследование. Следствие установило, что Торден и другие участники группы причастны к убийству 22 и ранении четверых украинских солдат. 5 декабря обвинитель попросил уездный суд Хельсинки приговорить Воислава Тордена к пожизненному заключению.