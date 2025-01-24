Украинское издание Kyiv Independent в своем расследовании рассказало, кто участвовал в вывозе культурных ценностей из художественного и краеведческого музеев Херсона при отступлении российской армии из города в ноябре 2022 года.

В расследовании, опубликованном 23 января, говорится, что в незаконном вывозе более 33 тысяч предметов искусства и исторических артефактов участвовали:

Дмитрий Липов, начальник центра связи Черноморского флота РФ, «комендант» Херсона во время российской оккупации;

Сергей Патрушев, начальник отдела музейного дела министерства культуры аннексированного Крыма;

Елена Морозова, директор музея «Херсон Таврический» в Крыму;

Михаил Смородкин, директор Музея обороны Севастополя.

Чтобы установить их имена, автор расследования Евгения Моторевская под видом продюсера российского телеканала или сотрудницы Следственного комитета РФ общалась с херсонцами, перешедшими на сторону России, которые помогали вывозить ценности из музеев.

Автор расследования выяснила, что руководство крымских музеев отбирало произведения искусства, которые вывозили их Херсона, а офицер ЧФ РФ Дмитрий Липов отвечал за безопасность коллекций и лично опечатывал фуры с предметами искусства перед их вывозом.

По данным украинских властей, российские военные и гражданские лица, действовавшие по их приказу, похитили тысячи ценных артефактов и произведений искусства из двух музеев, собора и национального архива в Херсоне. Также российские военные вывезли останки одного из основателей Херсона князя Григория Потемкина. О том, что в вывозе коллекций из музеев Херсона, участвовали музейные работники из Крыма Елена Морозова и Михаил Смородкин, ранее сообщали украинский антикоррупционный центр NGL Media и российское издание «Медиазона».

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