ФСБ отчиталась о задержании в Краснодаре 57-летнего пилота, которого подозревают в госизмене из-за перевода денег ВСУ

В Краснодаре задержали 57-летнего пилота гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Кубани.

Имя задержанного не приводится. В сообщении ФСБ говорится, что он был командиром воздушного судна, но какой авиакомпании — не уточняется.

По данным ФСБ, задержанный связался с волонтером, собиравшим средства для финансирования ВСУ и сделал перевод «через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют». Сумма пожертвования также не уточняется.

В отношении задержанного возбудили дело по статье о госизмене. Других подробностей о деле спецслужба не приводит, когда и при каких обстоятельствах был задержан пилот — не сообщается.

С начала полномасштабной войны в 2022 году в России каждый год растет число дел по статье о госизмене. В 2023 году Владимир Путин утвердил пожизненное наказание за госизмену (раньше оно составляло от 12 до 20 лет лишения свободы), а в декабре 2024 года Госдума одобрила поправки, которые могут значительно расширить понятие государственной измены и некоторых других преступлений.

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