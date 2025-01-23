Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Американской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.

На «Оскар» в этой номинации также претендуют Киран Калкин (за роль в картине «Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Ранее за роль в «Аноре» Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» и премию BAFTA. «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в итоге получил Киран Калкин. Обладателей премии BAFTA назовут 16 февраля.

Церемонию вручения «Оскаров» планируется провести 2 марта.