«У них на самом деле нет денег». Маск раскритиковал две из трех корпораций, которые по решению Трампа должны инвестировать в компанию по развитию ИИ

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что две из трех корпораций, которые должны проинвестировать компанию для развития искусственного интеллекта в США, не смогут этого сделать, потому что у них не хватит денег.

Накануне Дональд Трамп объявил, что в США создадут компанию Stargate для развития искусственного интеллекта, а вложить деньги в проект (100 миллиардов долларов на первом этапе) должны OpenAI, SoftBank и Oracle.

«У них на самом деле нет денег», — написал Маск в ответ на пост OpenAI, в котором анонсировался проект Stargate. В следующем твите он высказался и про другую компанию из числа инвесторов. «SoftBank обеспечила менее 10 миллиардов долларов. У меня есть на это достоверные сведения», — написал Маск. Кроме того, отвечая одному из пользователей, Маск назвал основателя OpenAI Сэма Альтмана мошенником.

Отношения между Маском и Альтманом, как напоминает The Wall Street Journal, давно стали напряженными, хотя они были соучредителями OpenAI вместе. Но позже Маск ушел, а близкие к нему источники говорят, что он презирает Альтмана, пишет издание.

По поводу третьего инвестора, Oracle, Маск напрямую не высказывался, однако позже написал твит, в котором говорилось что у генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (партнеры Oracle) «определенно есть деньги».

The Wall Street Journal отмечает, что реакция Маска стала первым случаем критики инициатив Трампа с момента назначения бизнесмена главой нового департамента эффективности правительства США (DOGE). Издание пишет, что твиты Маска «дают представление о порой неловкой динамике» между ним и новым президентом, а также показывают, что Маск не будет сокращать свою онлайн-активность после вступления Трампа в должность.

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