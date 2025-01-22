Трамп объявил, что в США создадут компанию Stargate для развития искусственного интеллекта. Инвестиции в проект составят полтриллиона долларов
В США будет создана компания Stargate по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах. Об этом во время выступления в Белом доме 21 января объявили президент США Дональд Трамп, основатель японского конгломерата SoftBank Масаёши Сон, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и основатель Oracle Ларри Эллисон, сообщают Axios и CNN.
В создании компании помимо OpenAI, SoftBank и Oracle участвует инвестиционная компания MGX из ОАЭ. На первом этапе партнеры собираются вложить в проект 100 миллиардов долларов с возможностью увеличить размер инвестиций до 500 миллиардов долларов в следующие четыре года.
Трамп назвал Stargate «крупнейшим инфраструктурным проектом ИИ в истории». По словам президента, новая компания позволит создать в США более 100 тысяч рабочих мест. «Это грандиозное начинание — убедительная декларация уверенности в потенциале Америки при новом президенте», — заявил Трамп.
По словам президента США, Stargate будет создавать «физическую и виртуальную инфраструктуру для следующего поколения искусственного интеллекта», включая центры обработки данных по всей стране. Ларри Эллисон из Oracle заявил, что в Техасе уже строят первый проект группы площадью один миллион квадратных футов (около 300 тысяч квадратных метров).
В заявлении Oracle говорится, что проект Stargate «обеспечит американское лидерство в области ИИ, создаст сотни тысяч американских рабочих мест и принесет огромную экономическую выгоду всему миру».
Председателем совета директоров Stargate стал Масаёши Сон из SoftBank. Первыми технологическими партнерами компании стали Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI.
О создании Stargate стало известно на следующий день после того, как Дональд Трамп в первый день на посту президента США отменил указ своего предшественника Джо Байдена, направленного на уменьшение рисков, связанных с искусственным интеллектом.
Oracle входит в число крупнейших операторов центров обработки данных в США. OpenAI — один из мировых лидеров в области разработки технологий искусственного интеллекта, разработчик ChatGPT. SoftBank — холдинговая компания, которая, по выражению CNN, обладает большими средствами, которые позволяют профинансировать расширение инфраструктуры искусственного интеллекта.
Как отмечает Axios, работа над созданием центров обработки данных для ИИ велась в США последние два года, и, скорее всего, финансирование поступило бы «независимо от того, кто занимает Белый дом».