Под Лос-Анджелесом начался новый пожар. Эвакуированы десятки тысяч местных жителей

Новый пожар возник в округе Лос-Анджелес в Калифорнии и за несколько часов охватил территорию площадью 38 квадратных километров, сообщает Reuters 23 января.

Пожар «Хьюз» начался утром 22 января, около 11:00 по местному времени (22:00 по Москве) в районе озера Кастаик в 80 километрах к северу от города Лос-Анджелес. Как сообщает CNN, на территории, где произошел пожар, в основном растут кустарники и расположены пастбища, часть ее занимают леса.

Всего за несколько часов площадь нового пожара распространилась на территории, сравнимой с 66% площади пожара «Итон», одного из двух разрушительных пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе.

Трехчасовой таймлапс пожара «Хьюз», площадь которого за время съемки выросла с 500 до более чем пяти тысяч акров (с 2 до 20 квадратных километров)

Власти предупредили жителей района озера Кастаик, что пожар может угрожать их жизням. Около 31 тысячи человек получили приказ об обязательной эвакуации, 23 тысячи человек предупредили о возможной эвакуации, рассказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. Из-за пожара власти частично эвакуировали заключенных из окружной тюрьмы в Кастаике, сообщил шериф.

Локализовать пожар «Хьюз» пока не удалось, сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне. В тушении возгорания участвуют около четырех тысяч пожарных. По словам Марроне, пока ни одно из строений пожар не повредил.

Пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января на фоне засушливой погоды. К 22 января пожарные смогли взять под свой контроль два крупных пожара: «Итон», охвативший 57 квадратных километров к востоку от Лос-Анджелеса, локализован на 91% территории, а пожар «Палисейдс», уничтоживший 95 квадратных километров на западе Лос-Анджелеса, локализован на 68%.

В результате лесных пожаров «Итон» и «Палисейдс» погибли 28 человек, около 16 тысяч строений уничтожены или получили повреждения. Из-за пожаров эвакуировали 180 тысяч человек. Ущерб от пожаров оценивают в 250 миллиардов долларов.

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