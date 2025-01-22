Прокуроры 22 штатов оспорили в суде указ Трампа об ограничении получения гражданства США по праву рождения

Генеральные прокуроры 22 американских штатов подали иски в суд, чтобы заблокировать реализацию указа президента США Дональда Трампа, который ограничит предоставление американского гражданства по праву рождения (так называемое право почвы). Об этом сообщает Associated Press.

Согласно этому принципу, любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином. Право почвы гарантировано 14-й поправкой Конституции США.

Читайте также

Трамп решил отказать в гражданстве США детям нелегальных мигрантов и людей, которые приезжают в страну как туристы. Это затронет россиян? Коротко — о резонансном указе и перспективах судебных тяжб из-за него 3 карточки

«Президент не может одним росчерком пера отменить 14-ю поправку к Конституции», — заявил генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтт Платкин.

Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг (гражданин США по праву рождения, как отмечает AP) заявил, что судебный процесс будет очень личным для него.

«Если вы родились на американской земле, вы — американец. Точка. По этому вопросу не может быть юридических споров. Но тот факт, что Трамп не прав, не помешает ему прямо сейчас нанести серьезный вред американским семьям», — сказал Тонг.

Читайте также

Ограничил получение гражданства по праву рождения, помиловал участников штурма Капитолия, оставил только два гендера Первые решения Дональда Трампа после возвращения на пост президента США. Кратко о самых важных

Читайте также

Ограничил получение гражданства по праву рождения, помиловал участников штурма Капитолия, оставил только два гендера Первые решения Дональда Трампа после возвращения на пост президента США. Кратко о самых важных