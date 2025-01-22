Панама обратилась в ООН из-за угроз Трампа отнять Панамский канал

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба направил генсеку организации Антониу Гуттеришу письмо, в котором обратил внимание на высказывания президента США Дональда Трампа о планах вернуть контроль над Панамским каналов. Об этом сообщает Reuters.

В письме Альба отметил, что в соответствии с уставом ООН страны «должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства».

Письмо было распространено среди 15 членов Совета безопасности ООН.

В конце декабря Трамп заявил, что США могут восстановить контроль над Панамским каналом, который Соединенные Штаты в 1999 году передали Панаме. По словам президента США, Панама установила чрезмерно высокие тарифы за пользование каналом, а Китай оказывает свое влияние на режим его работы. Трамп пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки».

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп назвал передачу Панаме канала «глупым подарком». По его мнению, Панамским каналом «управляет» Китай.

Панамский канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. На канал приходится 2,5% мировой морской торговли, в год через него проходят до 14 тысяч судов. Панамский канал имеет важное значение для импорта автомобилей и других коммерческих товаров из Азии в США и для экспорта американских товаров, в том числе природного газа. Как отмечало агентство Reuters, Китай не контролирует канал и не управляет им, но дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на входах в канал.

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