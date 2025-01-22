На южную границу США с Мексикой в ближайшее время будут направлены «тысячи» дополнительных военнослужащих, пишет CNN со ссылкой на источники.

Пока неясно, какие именно подразделения отправятся на границу, но в состав первой волны, по данным CNN, войдут около 1500 военнослужащих.

Сейчас на границе, как пишет CNN, уже находятся около 2200 военных Объединенной оперативной группы-Север, которые помогают поддерживать работу таможенной и пограничной служб, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи — ввод данных, мониторинг и техническое обслуживание транспортных средств.

Также на границе находится контингент Национальной гвардии. По данным военного департамента Техаса, в миссии задействовано около 4500 военных.

По словам источников CNN, дополнительные силы будут выполнять во многом те же задачи, и, как ожидается, должны пополнить и усилить Объединенную оперативную группу-Север. Также они будут помогать в центрах управления и контроля и предоставлять специалистов по разведке для оценки угроз и потоков мигрантов, говорят собеседники CNN.

По словам одного из чиновников, ожидается, что в ближайшие недели и месяцы на границу будет направлено еще больше действующих войск. Первая волна, по его словам, должна заложить основу для более масштабного военного присутствия на границе США и Мексики.

Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США 20 января объявил, что введет режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправит туда войска для сдерживания нелегальной миграции. «Весь незаконный въезд будет немедленно остановлен, и мы начнем возвращать миллионы преступных мигрантов обратно в те места, откуда они прибыли», — сказал Трамп в своей инаугурационной речи. Почти сразу после его инаугурации полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики.

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