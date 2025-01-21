«Ведомости»: правительство одобрило ужесточение статьи УК 282 об экстремизме

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 января одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности по 282 статье УК за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающееся оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения, пишут «Ведомости».

Соответствующие изменения предлагается внести в ч. 1 статьи 282 УК. Сейчас наказание за указанное деяние назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Если поправки будут приняты, то уголовная ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка.

Опрошенные изданием юристы считают, что речь идет о криминализации действий, в настоящий момент квалифицируемых как административное правонарушение (статья 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства»).

Также предполагается дополнить ч. 2 ст. 282 УК такими квалифицирующими признаками, как совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (вместо организованной группы). Это, как пояснили эксперты, может в перспективе увеличить количество случаев привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, указали собеседники издания, упрощается доказывание по уголовным делам, так как для установления организованной группы необходимо гораздо больше подтверждающих факторов.

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