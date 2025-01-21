Против Трампа подали несколько судебных исков в первый же день на посту президента

Против администрации президента США Дональда Трампа в первый день работы были поданы как минимум три судебных иска. Об этом пишет Bloomberg.

Национальный профсоюз казначейских служащих, представляющий интересы чиновников 37 федеральных агентств и департаментов, подал иск из-за указа, который упрощает процедуру увольнения федеральных чиновников. Истцы считают, что действия президента противоречат закону, гарантирующему служащим «права на надлежащие правовые процедуры».

Ряд организаций, поддерживающих мигрантов, подали совместный иск против указа, который ограничил предоставление гражданства США по праву рождения для детей нелегалов.

Еще один иск был подан из-за создания Департамента эффективности правительства США, одним из председателей которого будет миллиардер Илон Маск. Истцы считают, что назначение Маска может привести к конфликту интересов и правил прозрачности, которые законодательно установлены для всех агентств и подразделений, связанных с администрацией президента.

Трамп в первые часы своего президентства отменил 78 указов предыдущего президента Джо Байдена, а также подписал ряд новых. Среди прочего, он отложил блокировку тиктока, помиловал участников штурма Капитолия 2021 года, инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.

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