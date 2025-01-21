«Наши дети стали забывать, что такое родной дом». Беженцы из приграничного района Курской области вышли на митинг и потребовали от Хинштейна «прямого диалога»

Несколько десятков жителей Глушковского района Курской области днем 21 января вышли на Красную площадь Курска. Они хотели встретиться с губернатором региона Александром Хинштейном, но он к ним не вышел, пишет местное издание «Друг для друга».

По данным издания, собравшимся сказали, что губернатор заболел. В итоге они записали обращение к нему.

«Прошло почти полгода, как люди оказались выброшены на улицу в полную неизвестность. Не имеем постоянного места жительства, вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Наши дети стали забывать, что такое родной дом, наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Нам нужны конкретные решения по всем наболевшим темам. Поэтому от лица жителей Глушковского района требуем в кратчайшие сроки организовать встречу врио губернатора Хинштейна с жителями нашего района. Александр Евсеевич, вы сами говорили об отсутствии коммуникации между властью и народом. Так выйдете на прямой диалог с нами», — говорят на видео жители.

С жителями в итоге встретилась врио советника губернатора Виктория Пенькова. В пресс-службе регионального правительства заявили, что «люди получали необходимые разъяснения и консультации по всем волнующим их ситуациям».

18 января на Красную площадь Курска выходили несколько десятков жителей Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области. Беженцы пожаловались на отсутствие материальной помощи от властей, а также потребовали ускорить выдачу жилищных сертификатов. К жителям вскоре вышел Хинштейн. «Мы остались бомжами!» — сказали ему собравшиеся. «Нет, вы остались не бомжами, потому что бомж — это лицо без определенного места жительства. Вы все получите сертификаты и жилье», — ответил губернатор. Он заявил собравшимся, что во многих проблемах региона виноваты чиновники, придумывающие коррупционные схемы.

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