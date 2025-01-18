«Мы остались бомжами!» Беженцы из приграничных районов вышли на митинг в Курске

Несколько десятков жителей Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области устроили митинг на Красной площади Курска днем 18 января.

Как сообщают местные паблики, на акцию вышли около 50 переселенцев, которые вынужденно покинули свои дома в приграничных районах из-за наступления ВСУ. Беженцы пожаловались на отсутствие материальной помощи от властей, а также потребовали ускорить выдачу жилищных сертификатов.

К протестующим вышел временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн, занявший этот пост в декабре 2024 года.

«Мы остались бомжами!» — сказали ему собравшиеся. «Нет, вы остались не бомжами, потому что бомж — это лицо без определенного места жительства. Вы все получите сертификаты и жилье», — ответил он.

Он заявил собравшимся, что во многих проблемах региона виноваты чиновники, придумывающие коррупционные схемы.

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие (не хочу пока называть и не моя это работа) должны за то, что здесь происходило из-за коррупционной, в том числе схемы, ответить», — сказал Хинштейн.

Губернатор пообещал на следующей неделе провести встречу с инициативной группой переселенцев.

Беженцы из приграничных районов Курской области уже выходили на митинг в Курске в ноябре 2024 года. После этого местные власти объявляли об отставке руководителей Суджанского и Кореневского района, однако позже выяснилось, что они продолжили занимать свои посты.