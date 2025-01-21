Израиль начал военную операцию на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил 21 января, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция начали военную операцию в Дженине — городе в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

Нетаниягу заявил, что операция, получившая название «Железная стена», — «это еще один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в ».

«Мы ведем планомерную и решительную борьбу с иранской осью везде, куда она направляет свое оружие — в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии», — говорится в заявлении Нетаниягу.

Как отмечает The Times of Israel, военная операция, предположительно, продлится несколько дней.

Израиль начал военную операцию на Западном берегу Иордана через два дня после того, как 19 января начало действовать перемирие, которое заключили власти Израиля и террористическая группировка ХАМАС. В первый день перемирия ХАМАС передал Израилю трех первых заложниц, а Израиль освободил 90 заключенных. Всего в рамках соглашения Израиль получит 33 заложника в течение 42 дней, а ХАМАС в обмен на это — более 1900 палестинских заключенных.

Большинство палестинцев, которых Израиль освободил в рамках перемирия с ХАМАС, — уроженцы Западного берега Иордана. После освобождения их доставили в этот регион. Жители Западного берега устроили торжественные митинги в их честь, несмотря на то, что Израиль призывал этого не делать. В ночь на 20 января, когда Израиль освободил заключенных, на Западном берегу произошли масштабные беспорядки со стрельбой и столкновениями с палестинцами.

В Дженине с декабря 2024 года продолжается противостояние Палестинской администрации с боевиками группировки «Бригады Дженина».

Читайте также

ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Израиль готовится выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных Главное о первом дне перемирия на Ближнем Востоке

Читайте также

ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Израиль готовится выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных Главное о первом дне перемирия на Ближнем Востоке