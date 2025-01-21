Историка и главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, отбывающего срок в колонии строгого режима ИК-18 в поселке Потьма в Мордовии, отправили в ШИЗО на шесть дней, сообщает «Мемориал».

Правозащитники пишут, что поводом для взыскания стало неправильное выполнение утренней зарядки. В ШИЗО Дмитриева, по данным «Мемориала», отправили 17 января.

«Мемориал» напоминает, что 28 января историку исполнится 69 лет, восемь из которых он провел в заключении. За все это время у него не было ни одного полноценного медицинского обследования, при этом состояние его здоровья стабильно ухудшается.

В июле 2020 года Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Поводом стали фотографии дочери, найденные у Дмитриева. Сам он обвинения отрицал и утверждал, что делал фотографии исключительно в медицинских целях, чтобы отслеживать развитие ребенка.

В сентябре того же года Верховный суд Карелии увеличил срок с 3,5 до 13 лет. Затем к сроку добавили еще два года, рассмотрев также обвинения в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия, по которым ранее Дмитриев был оправдан.

В марте 2023 года Дмитриева уже отправляли в ШИЗО на 15 суток за то, что он присел на кровать в дневное время. «Мемориал» считает дело Дмитриева политическим и связывает его с тем, что в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.