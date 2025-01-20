В Китае казнили водителя, который врезался в толпу пешеходов в городе Чжухай. Тогда погибли 35 человек

В Китае 20 января казнили 62-летнего водителя по имени Фань Вэйцю, который умышленно въехал на внедорожнике в толпу пешеходов в городе Чжухай в ноябре 2024 года, сообщает South China Morning Post.

Приговор жителю Китая вынесли 27 декабря. Суд посчитал, что Фань Вэйцю «представляет угрозу общественной безопасности». Его признали виновным в совершении «чудовищного» и «жестокого» преступления, в результате которого 35 человек погибли и 43 получили ранения.

Наезд на пешеходов в Чжухае произошел 11 ноября рядом со спортивным центром. Водитель пытался скрыться с места преступления, но его задержала полиция.

South China Morning Post сообщал, что после наезда на толпу людей Фань Вэйцю был госпитализирован из-за ранений, нанесенных самому себе. Утверждалось, что он пытался покончить с собой. СМИ писали, что после случившегося Фань Вэйцю находился в состоянии комы.