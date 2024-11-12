В Китае автомобиль въехал в толпу людей. Погибли 35 человек, десятки пострадали

В результате наезда автомобиля на толпу людей в китайском городе Чжухай погибли 35 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

Еще 43 человека получили ранения.

Инцидент произошел 11 ноября рядом со спортивным центром. За рулем автомобиля находился 62-летний мужчина. Он был задержан при попытке скрыться. В настоящее время он находится в больнице в состоянии комы из-за ранений, нанесенных самому себе. Как уточняет South China Morning Post, мужчина пытался покончить с собой.

BBC News сообщает, что, по предварительным данным, мужчина решил наехать на толпу людей из-за недовольства результатами имущественного спора после развода.

По словам очевидца, в тот момент в районе спортивного центра собралось несколько групп людей, которые совершали там прогулку. Среди пострадавших много пожилых людей, подростков и детей.