Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 миллиардов рублей. В 2024 году этот показатель рос рекордными за четыре года темпами

К 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных банками, но не выплаченных российскими заемщиками, достигла 607,8 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Речь идет о процентах, которые заемщики должны выплатить в ближайший с отчетной даты месяц для погашения кредитов по графику.

За весь 2023 год объем такой задолженности вырос на 8,5%, тогда как с января по ноябрь 2024 года — на 22,2%. РБК отмечает, что темпы накопления процентных обязательств показали рекордный рост за четыре года.

При этом задолженность россиян по кредитам и займам за январь — ноябрь 2024 года увеличилась лишь на 11%, а за аналогичный период 2023 года рост составил 22,7% процента.

Представитель ЦБ пояснил, что сумму начисленных, но не выплаченных процентов по кредитам нельзя квалифицировать как просроченную задолженность. Даты погашения процентов, установленные в кредитных договорах, могут быть разные, но по стандартам отчетности кредиторы все равно должны отражать на балансе начисленные проценты до момента их фактической уплаты.

Объясняя рост начисленных процентов, представитель ЦБ заявил, что это связано с увеличением спроса на кредиты со стороны населения и повышением процентных ставок по кредитам в связи с ростом ключевой ставки.

Банк России на заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%, на котором ее установил в конце октября.

В конце декабря ЦБ в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова сообщил, что считает опасным снижение ключевой ставки в нынешней рыночной ситуации. В ЦБ считают, что дешевые кредиты, даже если их направить на инвестиции, не дадут производителям дополнительные ресурсы, а предоставят только новые деньги. «В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию», — отмечал регулятор.

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