Банк России: снижать ключевую ставку опасно
Центральный банк РФ посчитал опасным снижение ключевой ставки в нынешней рыночной ситуации. Об этом, как сообщает 24 декабря РИА Новости, говорится в письме ЦБ РФ, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — заявили в Банке России.
В ЦБ считают, что дешевые кредиты, даже если их направить на инвестиции, не дадут производителям дополнительные ресурсы, а предоставят только новые деньги.
В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию.
В Банке России подчеркнули, что повышение ключевой ставки не снизит производственные возможности экономики, а затормозит избыточно растущий спрос.
В ЦБ также призвали не увеличивать объемы льготного кредитования, поскольку в условиях перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов это может привести к тому, что ключевую ставку придется повысить еще значительнее, чтобы вернуться к цели по инфляции.
«Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач», — заявили в ЦБ.
Банк России на заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%, на котором ее установили в конце октября. На следующем заседании ЦБ оценит, насколько целесообразно повышать ключевую ставку «с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции».
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