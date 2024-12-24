Банк России: снижать ключевую ставку опасно

Центральный банк РФ посчитал опасным снижение ключевой ставки в нынешней рыночной ситуации. Об этом, как сообщает 24 декабря РИА Новости, говорится в письме ЦБ РФ, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — заявили в Банке России.

В ЦБ считают, что дешевые кредиты, даже если их направить на инвестиции, не дадут производителям дополнительные ресурсы, а предоставят только новые деньги.

В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию.

В Банке России подчеркнули, что повышение ключевой ставки не снизит производственные возможности экономики, а затормозит избыточно растущий спрос.

В ЦБ также призвали не увеличивать объемы льготного кредитования, поскольку в условиях перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов это может привести к тому, что ключевую ставку придется повысить еще значительнее, чтобы вернуться к цели по инфляции.

«Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач», — заявили в ЦБ.

Банк России на заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%, на котором ее установили в конце октября. На следующем заседании ЦБ оценит, насколько целесообразно повышать ключевую ставку «с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции».

Читайте также

Центробанк сохранил ставку на уровне 21% — хотя почти все экономисты (и, кажется, даже сам ЦБ) ждали повышения. Неужели Набиуллина уступила давлению лоббистов? И насколько теперь вырастут цены?

Читайте также

Центробанк сохранил ставку на уровне 21% — хотя почти все экономисты (и, кажется, даже сам ЦБ) ждали повышения. Неужели Набиуллина уступила давлению лоббистов? И насколько теперь вырастут цены?