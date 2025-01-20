Жена избранного президента США Донадьда Трампа, Мелания Трамп, объявила о запуске своей собственной криптовалюты — $MELANIA.

«Официальный мем Мелании уже в продаже! Вы можете купить $MELANIA прямо сейчас», — написала Мелания Трамп в соцсети X 19 января.

На сайте криптовалюты Мелании Трамп сообщается, что $MELANIA — это «взаимозаменяемые криптоактивы, созданные и отслеживаемые на блокчейне Solana».

Мелания Трамп объявила о запуске своей криптовалюты на следующий день после того, как Дональд Трамп выпустил свой мемкоин $TRUMP, ставший в течение двух дней самым быстрорастущим активом.

За первый час монета Мелании Трамп выросла на более чем 24 000%, достигнув пиковой стоимости 13 долларов, но затем снизилась. На этом фоне монета Дональда Трампа обвалилась более чем на 40% до 38 долларов, но затем возобновила рост.

К 10:40 мск монета Дональда Трампа стоила 61 доллар, монета Мелании Трамп — 11,9 доллара.

На фоне запуска криптовалют четы Трамп в работе блокчейна Solana, на котором созданы обе монеты, произошли сбои.