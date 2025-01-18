Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — $TRUMP.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу! Присоединяйтесь к моему специальному сообществу Трампа. Получите свой $TRUMP сейчас», — написал политик в соцсетях.

Президент опубликовал ссылку на сайт Trump Meme, где можно приобрести мемкоин. На первом этапе для покупки доступны 200 миллионов монет. В течение следующих трех лет их число достигнет миллиарда.

Как отмечает издание Cryptotimes, токен был запущен на блокчейне Solana и в первые часы его стоимость выросла более чем на 4000%.

Сейчас курс мемкоина составляет около 20 долларов, а рыночная капитализация достигла почти четырех миллиардов долларов.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку индустрии криптовалют. В частности, он обещал дерегулировать отрасль, создать государственные резервы из биткоинов и сделать США «криптовалютной столицей мира». После избрания Трампа президентом США курс биткоина начал активно расти, а сам политик анонсировал новую должность в своей администрации — он выдвинул бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса на пост «криптоцаря Белого дома».