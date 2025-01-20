Израиль в рамках соглашения с ХАМАС освободил из тюрем 90 палестинских заключенных

Израиль в ночь на 20 января освободил из тюрем 90 палестинских заключенных в обмен на троих заложников, которых освободили террористы ХАМАС, сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на управление тюрем Израиля.

Перед обменом заключенных доставили в тюрьму «Офер» близ Иерусалима. Перед освобождением израильские силы безопасности и представители Красного Креста проверили личности каждого заключенного и провели медицинский осмотр.

Среди освобожденных — 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя девушка, восемь несовершеннолетних юношей и 12 мужчин. После освобождения 78 человек доставили на Западный берег Иордана, а 12 человек — в Восточный Иерусалим.

Как сообщал катарский телеканал «Аль-Джазира», среди освобожденных — представительница Палестинской автономии в Совете Европы и глава Комитета заключенных Народного фронта освобождения Палестины Халида Джарар.

Перед освобождением заключенных возле тюрьмы «Офер» собрались десятки протестующих. Как сообщает «Аль-Джазира», израильские военные ранили по меньшей мере семь человек, собравшихся у тюрьмы.

Первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных начался 19 января. Террористическая группировка ХАМАС отпустила на свободу трех израильтянок: 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер.

Всего в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня ХАМАС собирается освободить 33 из 97 израильских заложников, а Израиль — более тысячи палестинских заключенных.

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