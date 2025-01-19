Власти Саратовской области потребовали от рестораторов ежемесячно отдавать процент от оборота участникам войны

Правительство Саратовской области направило письмо местным рестораторам с просьбой делать ежемесячные платежи в помощь участникам российско-украинской войны, пишет телеграм-канал «Сойкапересмешница».

Копию письма, подписанного зампредом правительства Саратовской области Алексеем Никитиным, выложила в один из закрытых чатов рестораторов владелица ресторана «Дача» Елена Павлова-Русинова.

«Просят регулярную финансовую помощь участникам СВО, 0,2% от оборота юрлица ежемесячно», — написала она.

Деньги, согласно документу, просят перечислять на счет Министерства труда и соцзащиты Саратовской области. В письме чиновники также говорят о необходимости «донести информацию до всех представителей отрасли».

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