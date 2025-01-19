В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

В секторе Газа официально начал действовать режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу объявила, что он стартует в 11:15 по местному времени (12:15 мск).

Нетаниягу отдал приказ ЦАХАЛ прекратить военные операции, после того как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые будут освобождены в течение воскресенья.

Ожидается, что в течение получаса после старта перемирия в сектор Газа через КПП Керем-Шалом начнут въезжать грузовики с гуманитарной помощью.

Старт режима прекращения огня был запланирован на 8:30 по местному времени (9:30 мск), однако незадолго до этого Нетаниягу приказал ЦАХАЛ не начинать перемирие, так как ХАМАС не передал список заложников. В результате продолжившихся обстрелов, по заявлению палестинской стороны, были убиты 12 человек.

В ХАМАС задержку с передачей списка (в соответствии с договоренностями, группировка обязана была это сделать за сутки до освобождения) объясняли «техническими причинами».

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