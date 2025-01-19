В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за массового убийства собак на горнолыжном курорте перед приездом губернатора

Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства более десяти бездомных собак в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области перед приездом туда губернатора. Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на зоозащитников.

По какой статье возбуждено дело, не уточняется. Ранее в администрации района заявляли, что полиция ведет проверку по статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ).

Как отмечает «7×7», чтобы добиться возбуждения дела, зоозащитники подали в полицию около 5 заявлений.

Зоозащитники подали в полицию около 50 заявлений, чтобы добиться возбуждения дела. Сейчас силовики ждут результатов экспертизы дротиков с ядом, которыми, предположительно, убили собак. Дротики отправили на исследование в Новосибирск.

О массовом убийстве бездомных собак в Шерегеше зоозащитники сообщили 20 ноября 2024 года, связав это с подготовкой визита губернатора Кемеровской области Ильи Середюка. Власти Таштагольского района отрицали свою причастность к убийству.

О массовом убийстве бездомных собак в Шерегеше стало известно в ноябре 2024 года. Зоозащитники связывали это с предстоявшим открытием нового лыжного сезона, на которое должен был приехать губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Власти отрицали причастность к убийству собак.

В России с 2023 года действует закон, позволяющий регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. С тех пор около полутора десятков российских регионов приняли законы, позволяющие усыплять их. В конце октября 2024 года такой закон появился в Кемеровской области.

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