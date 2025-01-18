Государственное бюро расследований Украины депутату Верховной Рады нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок».

Его подозревают в государственной измене (часть 1 статьи 111 УК Украины) и разжигании религиозной вражды и ненависти (часть 2 статьи 161 УК Украины).

В пресс-релизе ГБР имя подозреваемого не называется, но, как пишут со ссылкой на источники «Украинская правда» и «РБК-Украина», речь идет о православном олигархе Вадиме Новинском.

Новинский — совладелец крупнейшей горно-металлургической компании Украины «Метинвест» и бизнес-партнер богатейшего предпринимателя страны Рината Ахметова.

ГБР называет Новинского «куратором РПЦ в Украине». По данным следствия, подозреваемый еще с 2014 года продвигал в Украине российские нарративы через интервью в СМИ, публичных выступлениях и сообщениях на своем сайте и соцсетях. В частности, депутат пытался формировать в украинском обществе антиправительственные настроения и оправдывать российскую агрессию.

«Пророссийский депутат, выполнял указания главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении», — утверждает ведомство.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину он сложил с себя депутатские полномочия и уехал за границу. При этом, отмечает ГБР, подозреваемый «продолжает осуществлять информационное влияние, направленное на вред суверенитету Украины».

Державне бюро розслідувань

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