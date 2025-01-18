Лукашенко помиловал еще 23 политзаключенных

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 23 человек, осужденных в Беларуси за «преступления экстремистской направленности», сообщает телеграм-канал его пресс-службы «Пул первого».

Имена помилованных политзаключенных не раскрываются. Сообщается, что среди них три женщины и 20 мужчин, у 14 из них есть хронические заболевания.

Все они «написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись», утверждает пресс-служба Лукашенко.

С лета 2024 года в Беларуси регулярно освобождают политзаключенных. Нынешнее помилование стало восьмым по счету и первым в 2025 году. Всего к настоящему моменту Лукашенко помиловал 232 человека. При этом в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным статьям, людей продолжают отправлять в колонии и тюрьмы.

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