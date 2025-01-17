В Петушках задержали журналистов, приехавших на приговор адвокатам Навального
Полиция города Петушки Владимирской области задержала нескольких журналистов, аккредитованных для участия в заседании суда по делу адвокатов Алексея Навального, сообщает «Медиазона» 17 января.
Журналистов задержали на перроне вокзала, когда они приехали в город на поезде. Журналистам сказали, что полиция собирается установить их личности. Уже в отделе МВД одному из задержанных сказали, что на него поступила «ориентировка за кражу».
По информации «Медиазоны», всего в отделе полиции сейчас четверо человек: корреспондент SotaVision Михаил Лебедев и еще двое журналистов, чьи имена не сообщаются, а также один слушатель, который приехал поддержать адвокатов Навального в суде. Еще одного журналиста, задержанного у здания суда, доставляют в отдел МВД.
Обновлено. Полиция отпустила из ОВД по Петушинскому району ранее задержанных четырех журналистов и одного слушателя, пишет «Медиазона». Протоколов на них не составляли, причины задержания не объяснили.
Петушинский суд Владимирской области в 10 утра начнет оглашать приговор трем бывшим адвокатам Алексея Навального — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Их обвиняют по статье об участии в «экстремистской» организации (часть 2 статьи 282.1 УК).
Обвинение запросило Кобзеву пять лет и 11 месяцев лишения свободы, Липцеру — пять лет и 10 месяцев заключения, а Сергунину — пять лет и шесть месяцев колонии.