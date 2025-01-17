В Петушках задержали журналистов, приехавших на приговор адвокатам Навального

Продолжение Адвокатов Навального приговорили к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии

Полиция города Петушки Владимирской области задержала нескольких журналистов, аккредитованных для участия в заседании суда по делу адвокатов Алексея Навального, сообщает «Медиазона» 17 января.

Журналистов задержали на перроне вокзала, когда они приехали в город на поезде. Журналистам сказали, что полиция собирается установить их личности. Уже в отделе МВД одному из задержанных сказали, что на него поступила «ориентировка за кражу».

По информации «Медиазоны», всего в отделе полиции сейчас четверо человек: корреспондент SotaVision Михаил Лебедев и еще двое журналистов, чьи имена не сообщаются, а также один слушатель, который приехал поддержать адвокатов Навального в суде. Еще одного журналиста, задержанного у здания суда, доставляют в отдел МВД.

Обновлено. Полиция отпустила из ОВД по Петушинскому району ранее задержанных четырех журналистов и одного слушателя, пишет «Медиазона». Протоколов на них не составляли, причины задержания не объяснили.

Петушинский суд Владимирской области в 10 утра начнет оглашать приговор трем бывшим адвокатам Алексея Навального — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Их обвиняют по статье об участии в «экстремистской» организации (часть 2 статьи 282.1 УК).

Обвинение запросило Кобзеву пять лет и 11 месяцев лишения свободы, Липцеру — пять лет и 10 месяцев заключения, а Сергунину — пять лет и шесть месяцев колонии.

Читайте также

«Нас судят за передачу мыслей Навального другим людям» Адвокатов убитого политика собираются посадить на сроки больше пяти лет по делу об «экстремистском сообществе». «Новая газета» опубликовала последнее слово Вадима Кобзева

Читайте также

«Нас судят за передачу мыслей Навального другим людям» Адвокатов убитого политика собираются посадить на сроки больше пяти лет по делу об «экстремистском сообществе». «Новая газета» опубликовала последнее слово Вадима Кобзева