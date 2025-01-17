Билли Айлиш, Леди Гага, Кэти Перри и другие знаменитости дадут благотворительный концерт в поддержку жертв лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Благотворительный концерт FireAid в поддержку пострадавших в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес пройдет 30 января на концертных площадках Intuit Dome и Kia Forum в городе Инглвуд в Калифорнии, сообщает Billboard. Концерт начнется в 18:00 по местному времени (7:00 мск 31 января).

В концерте будут участвовать Билли Айлиш, Леди Гага, Кэти Перри, Jelly Roll, Гвен Стефани, Тейт Макрей, Род Стюарт, Стинг, Стиви Никс, Red Hot Chili Peppers, Дэйв Мэтьюс, Джон Майер, Earth, Wind & Fire, Green Day, Грейси Абрамс, Джони Митчелл, Lil Baby, P!nk, Стивен Стиллс и другие.

Трансляция концерта пройдет в кинотеатрах AMC Theatres, а также в Apple Music, Apple TV, Max, Netflix Tudum, Paramount+, Prime Video, Spotify, SoundCloud, YouTube и на других площадках. Зрители во время просмотра смогут сделать пожертвования.

Продажи билетов на мероприятие начнутся 22 января.

Вырученные деньги пойдут на создание организации, которая займется восстановлением инфраструктуры Лос-Анджелеса, поддержкой семей, покинувших свои дома из-за пожаров, а также предотвращением будущих пожаров.

В округе Лос-Анджелес в Калифорнии с 7 января продолжаются лесные пожары, которые вынудили десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома. В результате пожаров, по последним данным, погибли по меньшей мере 25 человек.

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