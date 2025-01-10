Почему горит Лос-Анджелес? Изменение климата, погодная аномалия и дефицит бюджета создали «идеальный шторм»

Пожар в Лос-Анджелесе, 8 января 2025 года Apu Gomes / Getty Images

Значительная часть южной Калифорнии, включая Лос-Анджелесскую агломерацию с населением почти 13 миллионов человек, с 7 января охвачена пожарами. Известно уже о десяти погибших, в зоне эвакуации оказались около 180 тысяч человек. Сгорели несколько престижных районов, в том числе дома многих знаменитостей. Огонь добрался до Голливудских холмов и угрожает главным лос-анджелесским достопримечательностям — знаку Hollywood, бульвару Сансет и Аллее славы. Пожары в Калифорнии — не редкость, но уже много лет они не были столь разрушительными. Совпали несколько обстоятельств — и случился «идеальный шторм».

Засуха

Вообще-то в Калифорнии сейчас сезон дождей. Вот только дождей почти не было с весны 2024 года.

Нарушение привычной сезонности — следствие изменения климата, говорится в статье группы американских климатологов, вышедшей 9 января в авторитетном научном журнале Nature. На протяжении нескольких лет в Калифорнии преобладала сухая погода. В 2022 и 2023 годах пролилось очень много дождей. Это способствовало бурному разрастанию трав, кустарников и деревьев. А потом наступил засушливый 2024-й — вся растительность стремительно высохла и стала идеальным топливом для пожаров.

Ветер

В январе 2025 года случился особый природный феномен — ветер Санта-Ана. Это так называемый катабатический, или падающий ветер: он дует с возвышенностей в глубине континента в долины, где расположены города, и несет горячий сухой воздух, а также пыль из пустыни.

Ветер Санта-Ана в декабре и январе — явление нередкое, как и то, что он раздувает лесные пожары. На сей раз он выдался особенно сильным — местами до 45 метров в секунду (это соответствует второй из пяти категорий ураганов по классификации американского Национального центра отслеживания ураганов).

Ветер все еще не стих, и это значительно осложняет локализацию пожаров.

Провал пожарной охраны

Неготовность лос-анджелесских пожарных к чрезвычайной ситуации уже стала предметом политических спекуляций. Вплоть до того, что избранный президент США Дональд Трамп винит в происходящем кадровую политику, направленную на обеспечение социального многообразия в рабочих коллективах. Якобы вместо наиболее компетентных людей там нанимают по квотам представителей разных расовых, сексуальных и гендерных идентичностей — и в итоге работать некому.

Кроме того, многие — и далеко не только сторонники Трампа — яростно критикуют мэра Лос-Анджелеса Карен Басс за то, что она сократила бюджет городского пожарного департамента на 23 миллиона долларов.

Это не вполне справедливо. В июне 2024 года, когда утверждался бюджет, мэрия еще не завершила переговоры с профсоюзом пожарных о повышении зарплат. Впоследствии, в ноябре, департамент получил дополнительные деньги из резервных фондов, так что фактически его бюджет на 2025 год был на 53 миллиона долларов больше, чем годом ранее.

Другое дело, что этого все равно оказалось недостаточно — и не могло быть достаточно. Глава департамента Кристин Кроули в течение нескольких последних месяцев, ожидая пожаров после длительной засухи, направляла мэру докладные записки, в которых описывала плачевное состояние своего ведомства. Его штатное расписание и материальное обеспечение (включая пожарные станции) мало изменилось с 1960-х годов, тогда как Лос-Анджелес за это время прибавил миллион жителей, а количество вызовов выросло в пять раз. Пожарным были нужны не только деньги, но и время на исправление ситуации.

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