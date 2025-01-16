Минобороны РФ заявило, что атаковало газохранилище в Львовской области в ответ на попытки ВСУ сорвать подачу газа по «Турецкому потоку»

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные утром 15 января атаковали газохранилище в городе Стрый Львовской области. Поражена «наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа», говорится в заявлении Минобороны РФ, выпущенном в ночь на 16 января.

Российская сторона утверждает, что нанесла групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины в ответ на то, что ВСУ наносили по территории РФ удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также пытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию в селе Гай-Кодзор в Краснодарском крае «с целью срыва подачи газа по трубопроводу „Турецкий поток“».

Власти Львовской области сообщили накануне, что ВС РФ в ночь на 15 января атаковали два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. По заявлению властей, зафиксированы разрушения, никто не пострадал. Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк говорил, что при атаке по газохранилищу в Львовской области повреждено только наземное оборудование, а само хранилище «работает в штатном режиме».

Всего российские войска в ночь на 15 января выпустили более 40 ракет по энергетическим и газовым объектам Украины.

Минобороны России заявило 13 января, что беспилотники ВСУ пытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». По данным российской стороны, все беспилотники сбиты, в результате падения обломков возникли «незначительные повреждения».