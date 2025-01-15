Зеленский сообщил, что Россия выпустила более 40 ракет по энергетическим и газовым объектам Украины

Российские войска утром 15 января выпустили по территории Украины более 40 ракет, их целью была газовая инфраструктура и энергетические объекты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, как минимум 30 ракет уничтожены. Кроме того, за ночь российская армия выпустила более 70 дронов по Украине.

«Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям, сохраняем работу нашей энергетической системы», — заявил президент, добавив, что Украина «постоянно нуждается» в усилении ПВО.

«РБК-Украина» пишет, что взрывы произошли в Харькове, Черниговской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

По словам председателя Львовской областной администрации Максима Козицкого, Россия ударила по региону крылатыми ракетами. «Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями», — сообщил он.

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила, что целью российского удара были объекты критической инфраструктуры. «К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация — под контролем», — заявила она, не уточнив других подробностей.

Из-за российского ракетного удара в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Кировоградской областях вводили экстренные отключения света.

Обновление. Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили 30 ракет из 43, а также 47 дронов из 74. Еще 27 беспилотников «локационно потеряны». «Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей. Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов», — сообщили в ВСУ. Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам газо-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают ВПК Украины.