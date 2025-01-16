Хуситы заявили, что прекратят обстрелы Израиля

Йеменские хуситы заявили, что прекращают обстрелы территории Израиля, передает «Едиот Ахронот».

Как сообщил представитель группировки, она будет соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное между Израилем и ХАМАС. Запуски в сторону израильской территории прекратятся с воскресенья, 19 января, когда договоренности официально вступят в силу.

В то же время, хуситы заявили, что Израиль «продолжает оставаться угрозой стабильности и безопасности в регионе».

Вечером 15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Оно предусматривает освобождение части заложников, удерживаемых террористами, в обмен на заключенных израильских тюрем, прекращение огня и постепенный вывод израильских войск из сектора Газа.

Хуситы начали наносить удары по Израилю вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года — суммарно за все время они запустили более 350 дронов и ракет. Помимо этого, хуситы атакуют торговые суда в Красном море, заявляя, что делают это в знак солидарности с жителями Газы, погибающими в результате действий израильской армии.

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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии Террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных. Но ХАМАС фактически сохранит власть в секторе Газа

Подробнее о деталях сделки между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии Террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных. Но ХАМАС фактически сохранит власть в секторе Газа