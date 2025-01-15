Юру Борисова номинировали на британскую премию BAFTA за роль в «Аноре»
Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.
Вместе с Борисовым на награду претендуют Киран Калкин (за роль в картине «Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» на премию BAFTA представлены Селена Гомес («Эмилия Перес»), Ариана Гранде («Злая»), Фелисити Джонс («Бруталист»), Джейми Ли Кертис («Шоугерл»), Изабелла Росселлини («Конклав») и Зои Салдана («Эмилия Перес»).
За приз лучшему фильму по версии Британской киноакадемии поборются «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав» и «Эмилия Перес».
В категории «Лучший режиссер» представлены Шон Бейкер («Анора»), Брэйди Корбет («Бруталист»), Эдвард Бергер («Конклав»), Дени Вильнев («Дюна: Часть вторая»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Субстанция»).
На награду лучшему актеру BAFTA выдвинуты Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав»), Хью Грант («Еретик») и Себастиан Стэн («Ученик»), а на награду лучшей актрисе — Синтия Эриво («Злая»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»), Марианн Жан-Батист («Суровая правда»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция») и Сирша Ронан («Выгон»).
Вручение премии BAFTA 2025 года состоится 16 февраля в Королевском фестивальном зале Southbank Centre в Лондоне.
Ранее за роль в «Аноре» Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус», однако он уступил приз за лучшую мужскую роль второго плана Кирану Калкину.