Суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко из-за видео, на котором он бросает сына в сугроб

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Косенко обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) и в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 30, пункт «б» часть 2 статьи 111 УК РФ) из-за видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в сугроб.

В октябре 2024 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что против Косенко возбуждено уголовное дело. Его также добавили в базу федерального розыска МВД. По данным «Медиазоны», это произошло не позднее мая 2024 года.

В начале января 2024 года Сергей Косенко, живущий за рубежом, опубликовал в своем инстаграме (на тот момент на него были подписаны почти семь миллионов человек) видео, на котором бросает своего двухмесячного сына в глубокий сугроб и тот в замедленной съемке падает. Блогер назвал ролик «самым популярным видео в инстаграме». Когда подписчики раскритиковали видео, Косенко его удалил и извинился. Он заявил, что бросил в снег куклу, а не своего сына.