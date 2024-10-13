ТАСС: на блогера Сергея Косенко завели дело по двум статьям после видео, как он бросает в сугроб своего двухмесячного сына

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео с этими кадрами в январе 2024 года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, блогеру вменяются две уголовные статьи: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК) и покушение на причинение ему тяжкого вреда (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 111 УК).

«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — сказал собеседник ТАСС.

МВД России объявило Косенко в розыск «по статье УК», обратили внимание ТАСС и РИА Новости. Они обнаружили карточку блогера в соответствующей базе розыска ведомства. Однако, согласно поиску «Медиазоны» по этой базе, Косенко находится в розыске как минимум с начала мая.

В начале января 2024 года Сергей Косенко, живущий за рубежом, опубликовал в своем инстаграме (на тот момент на него были подписаны почти семь миллионов человек) видео, на котором бросает своего двухмесячного сына в сугроб. Блогер назвал ролик «самым популярным видео в инстаграме».

Когда подписчики раскритиковали видео, Косенко его удалил и извинился. Он заявил, что бросил в снег куклу, а не своего сына.

После публикации ролика депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что собирается пожаловаться на блогера в Следственный комитет. Вскоре глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Косенко.

Косенко известен неоднозначными роликами. Так, в 2021 году полиция начала проверку после того, как блогер опубликовал видео, как катается по Москве на «Бентли» со своей девушкой, привязанной к крыше автомобиля.