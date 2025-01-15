Минобороны Германии ушло из соцсети X. Ранее так же поступили более полусотни немецких университетов

Министерство обороны Германии объявило, что приостанавливает работу своего официального аккаунта в соцсети X.

«Мы решили пойти на этот шаг, потому что обмен фактами здесь становится все более затруднительным», — заявили в ведомстве.

Публиковать обновления также перестанут аккаунты немецкой армии (Бундесвер), генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера и других представителей ведомства.

«Министерство [обороны] заняло свою позицию, но мы пока придерживаемся платформы, которая, конечно, не лишена противоречий», — цитирует Politico комментарий представителя немецкой канцелярии.

Министерство обороны Германии решило остановить работу аккаунтов на фоне многочисленных оскорблений владельца соцсети X Илона Маска в адрес представителей немецкого правительства. В частности, бизнесмен назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» и заявил, что тот должен уйти в отставку.

9 января Илон Маск провел прямой эфир в соцсети X c лидером немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. После этого бундестаг начал проверку из-за возможного вмешательства в немецкие выборы в парламент, которые пройдут 23 февраля. В конце декабря предприниматель написал, что «только АдГ может спасти Германию».

На прошлой неделе 60 немецких университетов и исследовательских центров также покинули соцсеть X в знак протеста против «растущей радикализации дискурса» на платформе, сообщает tagesschau. Они считают, что алгоритмы соцсети X поддерживают ультраправые взгляды и конспирологию, а также противоречат «фундаментальным ценностям университетов — космополитизму и академической честности».

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