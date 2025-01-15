МИД Армении вызвал российского посла из-за высказываний против суверенитета республики в программе «Вести недели»

МИД Армении вызвал российского посла Сергея Копыркина в связи с «нарративами, направленными против суверенитета» республики, в выпуске программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Речь идет о выпуске от 12 января, говорится в сообщении МИД. Один из сюжетов в нем был посвящен отношениям Азербайджана и Армении. В нем ведущий Дмитрий Киселев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «полностью проигнорировал и собственные обязательства по трехстороннему соглашению, и категоричное требование Ильхама Алиева наконец открыть », предложив вместо этого свой проект «Перекресток мира».

«Известно, что армянский „Перекресток мира“ для Азербайджана неприемлем из-за необходимости прокладки дорог по сложному рельефу местности в горах и тяжелых климатических условий. Параллельно Армения, по словам Пашиняна, прошла точку невозврата в отношениях с ОДКБ. Получает большое количество оружия из Франции, явно готовясь к новой войне», — говорит Киселев.

Также Киселев упоминает, что Армения запустила процесс вступления в Евросоюз (9 января правительство страны одобрило соответствующий законопроект). Ведущий отмечает, что республика получала российский газ по льготной цене, но она «лишится таких тепличных условий» после выхода из Евразийского экономического союза.

«И тем не менее премьер Армении Никол Пашинян гнет свою линию на сворачивание отношений с Россией, нынешними союзниками и партнерами. <…> Курс понятен. Вся надежда на президента Франции Эммануэля Макрона. Ничем хорошим не кончится. Как говорится, ваш выбор», — заканчивает Киселев.

Какие именно слова из сюжета Киселева сочтены угрозой суверенитету Армении, МИД республики не поясняет. Послу России Сергею Копыркину в ходе встречи в МИД передали ноту протеста, заявили в ведомстве.