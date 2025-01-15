Из экспозиции Музея Москвы убрали раздел о советских репрессиях

В Музее Москвы из экспозиции «История Москвы» убрали раздел о советских репрессиях. Об этом рассказала журналистка Ксения Басилашвили.

На сайте музея говорится, что экспозиция «История Москвы» рассказывает о жизни и быте москвичей разных эпох, об архитектуре, культуре и развитии города. На выставке представлена история города со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки до начала Великой Отечественной войны.

Басилашвили пишет, что первая часть выставки по замыслу кураторов должна была завершаться темой репрессий. По ее словам, в коллекции музея нашли документы и вещи репрессированных, через них планировали рассказать о Шахтинском деле 1928 года. Кроме того, планировалось представить историю Дома на набережной и жизни его жильцов.

Тексты для раздела кураторы выставки попросили написать сотрудников Музея истории ГУЛАГа. Научный совет Музея Москвы, как утверждает Басилашвили, «все рассмотрел и утвердил».

«Но затем откуда-то извне спустилось пожелание скорректировать тексты, а вскоре появилось требование вовсе убрать не только тексты, но и весь готовый к тому моменту раздел „Репрессии“ разом. Сравните два снимка из Музея Москвы. Первый в процессе монтажа выставки. С названием и подробными текстами. Второй сделан мной 20 декабря. Вместо слов — белая стена. Никаких документов. Вещи из Дома на набережной теперь просто часть интерьеров 1930-х годов. Раздела „Репрессии“ нет. А может, и не было их вовсе?», — пишет журналистка.

13 января департамент культуры Москвы объявил о смене директора Музея истории ГУЛАГа. Вместо Романа Романова музей возглавит директор Музея Москвы Анна Трапкова.

В начале ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа сообщил, что временно приостанавливает свою работу. «В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — говорилось в сообщении. С тех пор музей не работает.

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