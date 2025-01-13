Директор Музея Москвы Анна Трапкова возглавит Музей истории ГУЛАГа. Он закрыт с ноября прошлого года

Департамент культуры Москвы назначил руководителя Музея Москвы Анну Трапкову директором Музея истории ГУЛАГа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Трапкова вступит в должность 21 января 2025 года. В департаменте культуры добавили, что она «продолжит управление музейным объединением „Музей Москвы“, которым руководит с 2019 года».

«С огромным интересом приняла предложение возглавить Государственный музей истории ГУЛАГа. Это один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался. Руководство этим учреждением параллельно с уже вверенным мне „Музеем Москвы“ для меня большая ответственность и серьезный вызов. Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития и для меня важно внести свой вклад в его историю», — заявила Трапкова.

Анна Трапкова занимает должность директора Музея Москвы с 2019 года. Ранее она работала в холдинге Rambler & Co, фонде «Либеральная миссия», АНО «Институт региональной политики», а также была заместителем директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ. С 2017 года она занимала должность заместителя генерального директора по проектам реконструкции и развития музея «Гараж», а с 2014 по 2017 год была заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

13 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа сообщил, что временно приостанавливает свою работу. «В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — говорилось в сообщении. С тех пор музей не работает, в его телеграм-канале не появилось ни одного нового поста.

С 2012 года должность директора Музея истории ГУЛАГа занимал Роман Романов.

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